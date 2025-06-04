Общество 04.06.2025 в 14:13

Рынок автомобилей в мае рухнул на 28%

Повышение утильсбора сделало цену новых машин запредельной
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Текст: Иван Иванов
Рынок автомобилей в мае рухнул на 28%
Фото: архив «Номер один»
По данным Минпромторга, за четыре месяца этого года в России продано 506 514 новых автомобилей (277 063 шт. российской сборки). А по итогам мая реализовано 91,2 тыс. новых легковых машин, что на 28,3% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат».

С электромобилями также было все плохо – за пять месяцев продано 3 754 шт. Продажи упали на 62%.

Высокие ставки по автокредитам, высокий уровень утильсбора и нежелание автомобилистов переплачивать в экономически нестабильный период явно не способствуют росту рынка. Напомним, что с 2022 года цены на новые иномарки в России выросли в среднем в 3 раза из-за санкций, сложной логистики и дополнительных сборов.

Признаков восстановления рынка пока нет, говорят эксперты.
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