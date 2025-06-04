Рынок автомобилей в мае рухнул на 28%

По данным Минпромторга, за четыре месяца этого года в России продано 506 514 новых автомобилей (277 063 шт. российской сборки). А по итогам мая реализовано 91,2 тыс. новых легковых машин, что на 28,3% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат».С электромобилями также было все плохо – за пять месяцев продано 3 754 шт. Продажи упали на 62%.Высокие ставки по автокредитам, высокий уровень утильсбора и нежелание автомобилистов переплачивать в экономически нестабильный период явно не способствуют росту рынка. Напомним, что с 2022 года цены на новые иномарки в России выросли в среднем в 3 раза из-за санкций, сложной логистики и дополнительных сборов.Признаков восстановления рынка пока нет, говорят эксперты.