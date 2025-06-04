Общество 04.06.2025 в 14:32

Одиночество – это свобода: 69% жителей Улан-Удэ не боятся уединения

Страх перед одиночеством испытывает лишь каждый десятый горожанин
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Текст: Елена Кокорина
Одиночество – это свобода: 69% жителей Улан-Удэ не боятся уединения

Большинство жителей Улан-Удэ (69%) спокойно относится к перспективе остаться наедине с собой: для 32% одиночество не представляет никакой проблемы, а 37% скорее не испытывают из-за него тревоги. Недавний опрос улан-удэнцев выявил также закономерность, что чем выше их зарплата – тем менее страшна им перспектива прожить жизнь в одиночестве.

Исследование почти 1600 респондентов проводил сервис SuperJob  с 23 мая по 2 июня.

Многие воспринимают уединение, как свободу и возможность саморазвития: «Самодостаточный человек не бывает одиноким»; «Живу один уже два года. Не нарадуюсь. Одиночество — это свобода».

Тем не менее, 31% признаются, что не хотели бы остаться одни. 11% испытывают сильный страх перед одиночеством, а 20% скорее опасаются этого состояния. Респонденты объясняют: «Страшно быть одному, если заболел»; «Ощущение пустоты без близких».

Женщины чаще мужчин в той или иной степени боятся одиночества. Среди молодежи до 35 лет больше тех, кто не готов жить один (36%, для сравнения, среди тех, кто старше 35 лет, — от 29 до 30%). Респонденты с доходом до 50 тысяч рублей чаще тех, чей заработок выше, испытывают тревогу при мысли о возможном одиночестве (37%), среди горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей лишь каждый четвертый боится остаться наедине с собой (26%).

Фото: loon.site

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