Общество 04.06.2025 в 15:24

Министерство культуры Бурятии прокомментировало скандал с музеем

Факт нарушения подрядчиком сроков выполнения работ чиновники подтвердили
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Текст: Андрей Константинов
Министерство культуры Бурятии прокомментировало скандал с музеем
Фото: архив «Номер один»
Министерство культуры Бурятии прокомментировало скандал, разразившийся вокруг Музея российско-монгольской дружбы в Кяхте (филиал Кяхтинского краеведческого музея). Напомним, туда пришла проверка прокуратуры после того, как заведующая музеем Наталья Парнякова вместе с инициативной группой граждан написала жалобу, указав на нарушения, допущенные в ходе ремонтных работ. 

Как сообщили в министерстве, из-за ограниченности бюджетных средств финансирование на ремонт выделили лишь частично — в размере 4,6 млн рублей. Торги выиграло ООО «СК Фасад», обладающее необходимой лицензией на работу с объектами культурного наследия. На выделенные средства были проведены первоочередные и наиболее критичные работы, направленные на обеспечение сохранности здания и создание базовых условий для экспозиционной деятельности. В их числе замена протекающей крыши, укрепление фундамента здания, устройство новой веранды, внутренние отделочные и электромонтажные работы.

«Особое внимание хотим уделить вопросу фасада. В связи с его крайне неудовлетворительным состоянием и проведением запланированных мероприятий с участием монгольской стороны, подрядная организация провела косметическую покраску за счет собственных средств. Данные работы не входят в смету и не будут оплачены из бюджета средств. Качество выполненной покраски не соответствует требуемым стандартам, что нами зафиксировано», - рассказали в министерстве культуры.

Также в министерстве подтвердили факт нарушения подрядчиком сроков выполнения работ. В связи с этим музей неоднократно направлял ему претензии. 

«На текущий момент работы по контракту не приняты музеем, и подрядчику оплачено лишь 30% от общей стоимости выполненных работ. Это означает, что министерство культуры и дирекция музея держат ситуацию под строгим контролем и не допустят полной оплаты до устранения всех недочетов и полного соответствия выполненных работ проектной документации», - заявили в министерстве.

Там отметили, что для проведения полноценных реставрационных работ, включающих комплексный ремонт фасадов, обновление оконных конструкций и так далее, требуются значительные дополнительные средства. Сейчас проводятся дополнительные расчеты по работам, необходимые для завершения ремонта.
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музей ремонт

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