Общество 04.06.2025 в 15:24

На озеро Бурятии прилетело «дитя небес»

Так коренные буряты называют лебедей
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Текст: Елена Кокорина
На озеро Бурятии прилетело «дитя небес»

В Тункинском нацпарке Бурятии лебедь-кликун облюбовал озерцо неподалеку от села Туран. Увидеть эту красоту и запечатлеть ее на камеру посчастливилось местным жителям.

- Эти грациозные птицы славятся своей красотой и величием, а увидеть такую редкость вблизи – настоящее счастье для местных жителей и гостей Национального парка. Буряты называют лебедя «дитём небес», «птицей, которую нельзя убивать и не положено трогать». Даже слишком пристально рассматривать нельзя лебедя, потому что лебедь у бурят – дочь Бога, воплощение вечного материнства и верности нравственным корням. Считается также, что лебеди имеют своих духов-покровителей эжинов, - рассказали в Тункинском нацпарке.

Фото: Тункинский нацпарк

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