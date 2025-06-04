На озеро Бурятии прилетело «дитя небес»

В Тункинском нацпарке Бурятии лебедь-кликун облюбовал озерцо неподалеку от села Туран. Увидеть эту красоту и запечатлеть ее на камеру посчастливилось местным жителям.

- Эти грациозные птицы славятся своей красотой и величием, а увидеть такую редкость вблизи – настоящее счастье для местных жителей и гостей Национального парка. Буряты называют лебедя «дитём небес», «птицей, которую нельзя убивать и не положено трогать». Даже слишком пристально рассматривать нельзя лебедя, потому что лебедь у бурят – дочь Бога, воплощение вечного материнства и верности нравственным корням. Считается также, что лебеди имеют своих духов-покровителей эжинов, - рассказали в Тункинском нацпарке.

Фото: Тункинский нацпарк