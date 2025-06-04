Депутаты Хурала отправили в отставку председателя правительства

Политический кризис разгорелся в Монголии. Премьер-министр страны Оюун-Эрдэнэ неожиданно созвал очередное заседание правительства и представил проект резолюции о вотуме доверия премьер-министру в Великий государственный хурал Монголии. Который направил в парламент. Чиновник тем самым решил проверить - насколько парламент поддерживает экономический курс правительства, сообщает «Монцамэ».Но неожиданно, в результате тайного голосования, из 82 депутатов, принявших участие, лишь 44 одобрили принятие проекта постановления парламента о вотуме доверия премьер-министру. В то время как 46,4 процента или 38 народных избранников его не поддержали.Председатель парламента Дашзэгвийн Амарбаясгалан сообщил обескураженному премьер-министру, что согласно регламенту сессии парламента Монголии, за вотум доверия премьер-министру должно было проголосовать большинство всех парламентариев, а именно 64 депутата.Согласно Конституции Монголии, в случае неполучения вотума доверия премьер-министр считается ушедшим в отставку, новый глава правительства будет назначен в течение 30 дней.Оюун-Эрдэнэ занимал пост премьер-министра Монголии с января 2021 года. В июле 2024 года он был переизбран на новый срок в качестве премьер-министра страны, а его правящая Монгольская народная партия (МНП) получила большинство мест на очередных выборах в парламент, которые состоялись 28 июня 2024 года.