Улан-удэнец лишился свободы и автомобиля благодаря своей безалаберности

За езду в нетрезвом виде житель Улан-Удэ не только остался без автомобиля, но и потерял свободу. Суд приговорил его к 10 месяцам колонии и конфисковал в доход государства дорогую иномарку.

- Суд установил, что в августе 2024 года мужчина привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Однако, в марте 2025 года вновь сел за руль после распития спиртного и был задержан сотрудниками ДПС, - рассказали в прокуратуре республики.

Октябрьский районный суд приговорил виновного к 10 месяцам лишения свободы, отбывать которые он будет в колонии-поселении. Также мужчину на 3,5 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами и конфисковали в доход государства автомобиль «Тойота Премио», на котором было совершено преступление.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: loon.site