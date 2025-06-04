У жителей Бурятии есть возможность получить знак «Житель блокадного Ленинграда»

Минсоцзащиты просит отозваться жителей Бурятии, проживавших в Ленинграде в период его блокады. Теперь у них есть возможность получить знак «Житель блокадного Ленинграда».

Как пояснили в минсоцзащиты, сейчас в Санкт-Петербурге рассматривается вопрос внесения изменений в решение Исполнительного комитета Ленинградского горсовета народных депутатов от 23.01.1989 в части отмены требования 4-х месячного периода проживания в блокадном Ленинграде. Ранее это было обязательным требованием для вручения знака «Житель блокадного Ленинграда».

- В случае принятия нормативного акта, все граждане РФ, подтвердившие проживание в Ленинграде в период его блокады, будут иметь право на получение мер соцподдержки за счет средств федерального бюджета. Просим не имеющих знака «Житель блокадного Ленинграда» обращаться в отделы социальной защиты населения по месту жительства, - пояснила министр соцзащиты населения Татьяна Думнова.

Фото: loon.site