Общество 04.06.2025 в 16:54

У жителей Бурятии есть возможность получить знак «Житель блокадного Ленинграда»

Надо лишь подтвердить факт проживания в северной столице в годы блокады
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Текст: Елена Кокорина
У жителей Бурятии есть возможность получить знак «Житель блокадного Ленинграда»

Минсоцзащиты просит отозваться жителей Бурятии, проживавших в Ленинграде в период его блокады. Теперь у них есть возможность получить знак «Житель блокадного Ленинграда».

Как пояснили в минсоцзащиты, сейчас в Санкт-Петербурге рассматривается вопрос внесения изменений в решение Исполнительного комитета Ленинградского горсовета народных депутатов от 23.01.1989 в части отмены требования 4-х месячного периода проживания в блокадном Ленинграде. Ранее это было обязательным требованием для вручения знака «Житель блокадного Ленинграда».

- В случае принятия нормативного акта, все граждане РФ, подтвердившие проживание в Ленинграде в период его блокады, будут иметь право на получение мер соцподдержки за счет средств федерального бюджета. Просим не имеющих знака «Житель блокадного Ленинграда» обращаться в отделы социальной защиты населения по месту жительства, - пояснила министр соцзащиты населения Татьяна Думнова.

Фото: loon.site

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