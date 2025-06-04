Общество 04.06.2025 в 17:16

В Бурятию придут очередные заморозки

В ближайшие выходные ожидается до 2-х градусов мороза
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятию придут очередные заморозки

Очередное ухудшение погоды в Бурятии передали местные синоптики. Согласно прогнозам Бурятского гидрометцентра в субботу и воскресенье в республику придут порывистый ветер и заморозки.

- В отдельных районах утром и днем 5 июня прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с. 5 и 6 июня местами заморозки до 0, -2 градусов, - уточнили в МЧС региона.

В связи с этим МЧС России призывает держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев, не разводить костры, не жечь сухую траву и мусор. Помимо этого, взрослым рекомендуют следить за маленькими детьми и тщательно организовывать им безопасный досуг. При происшествии звонить по номеру 112.

Фото: loon.site

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