В Бурятию придут очередные заморозки

Очередное ухудшение погоды в Бурятии передали местные синоптики. Согласно прогнозам Бурятского гидрометцентра в субботу и воскресенье в республику придут порывистый ветер и заморозки.

- В отдельных районах утром и днем 5 июня прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с. 5 и 6 июня местами заморозки до 0, -2 градусов, - уточнили в МЧС региона.

В связи с этим МЧС России призывает держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев, не разводить костры, не жечь сухую траву и мусор. Помимо этого, взрослым рекомендуют следить за маленькими детьми и тщательно организовывать им безопасный досуг. При происшествии звонить по номеру 112.

Фото: loon.site