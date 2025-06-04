Общество 04.06.2025 в 17:25

В Бурятии родители продолжают рисковать жизнями своих детей

Гоняющих на мотоциклах подростков вылавливают пачками
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии родители продолжают рисковать жизнями своих детей
Фото: скриншот видео
В Улан-Удэ в ходе очередного рейда инспекторы ГИБДД задержали четырех юных мотоциклистов. Троим подросткам выписали штраф за езду без прав. Родителей еще двух привлекли к ответственности по ч.3 ст. 12.7 КоАП – «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему такого права». Их ждет штраф в размере 30 тысяч рублей.

Как отметили в ГИБДД, задержать нарушителей помогли бдительные горожане. Очевидцы сообщили, что на ул. Бограда в Южлаге группа подростков катается на мототехнике вблизи детской площадки. Автоинспекторы выехали на отработку сообщения. Однако, один из юношей, заметив полицейских, бросил мопед и заявил, что он на нем не ездил. Однако полицейские уже располагали видеозаписью нарушения. Видео они показали и отцу подростка, которого вызвали на место происшествия. 

Маму 14-летнего школьника из Иволгинского района, которая разрешила сыну кататься на мопеде, привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Женщина пояснила, что мопед «Альфа Ролиз» она купила весной этого года и периодически разрешала сыну кататься. Однако поздним вечером 1 июня ее сын на мопеде столкнулся с «Хондой Фрид». По счастливой случайности обошлось без травм.

Мопед полицейские переместили на штрафстоянку. Мать признала вину в ненадлежащем воспитании ребенка и пообещала, что впредь не позволит сыну кататься.  

Госавтоинспекция призывает родителей и родственников детей и подростков, не имеющих прав и навыков вождения, не разрешать им кататься. Ведь это может закончится самой настоящей трагедией. По данным МВД, с начала этого года ужу 22 ребенка получили травмы в ДТП с участием юных водителей.
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