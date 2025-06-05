Общество 05.06.2025 в 09:33
Глава Бурятии рассказал о судьбе яиц
Из них уже вылупились птенцы
Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии поделился с жителями республики радостной новостью. Как рассказал Алексей Цыденов, с яйцами краснокнижного журавля, которые передали в московский зоопарк, все хорошо. Более того, из них уже вылупились птенцы.
Напомним, в конце мая сотрудники аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ рассказали о необычном случае. Во время планового осмотра территории аэродрома они обнаружили гнездо журавля-красавки – редкой птицы, занесенной в Красную книгу России. В нем было два яйца.
Поскольку птицы вблизи аэродрома представляют угрозу безопасности полетов, их пришлось прогнать. А их яйца передали в Центр воспроизводства редких птиц в Московском зоопарке.
«Яйца забрал московский зоопарк. И уже вылупились птенцы! Ни самолёты, ни люди не испугали птиц. Удивительная у нас земля!», - написал Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.
Поскольку птицы вблизи аэродрома представляют угрозу безопасности полетов, их пришлось прогнать. А их яйца передали в Центр воспроизводства редких птиц в Московском зоопарке.
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