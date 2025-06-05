Сельчан Бурятии призвали активнее использовать искусственное осеменение

В Бурятии активно внедряют искусственное осеменение крупнорогатого скота как эффективный инструмент улучшения племенных качеств животных. Как сообщили в Минсельхозе, эту работу координирует отдел репродукции сельскохозяйственных животных Госплемслужбы, проводя плановые выезды в районы республики.Так, недавно специалисты племенной службы работали в Джидинском и Закаменском районах, где выполняли искусственное осеменение коров и обучали местных специалистов современным методикам. В том числе они провели мастер-класс для студентов 4-го курса Бурятской сельхозакадемии в молочном хозяйстве КФХ Баранов Джидинского района, где будущие зоотехники на практике познакомились с технологией искусственного осеменения.«Эта технология дает множество преимуществ: она позволяет максимально использовать генетический потенциал ценных производителей, и как следствие улучшать породные качества стада, повышать продуктивность животных и предотвращать распространение заболеваний», - сообщили в Минсельхозе.В свою очередь, в племенной службе подчеркивают, что целенаправленная работа по внедрению этой технологии ведется во всех хозяйствах республики.