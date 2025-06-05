Общество 05.06.2025 в 12:28

Прокуратура Бурятии ликвидировала очередь за льготными лекарствами

На долгое ожидание в получении лекарств пожаловались пациенты больницы
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Текст: Елена Кокорина
Прокуратура Бурятии ликвидировала очередь за льготными лекарствами

Боль пациентов городской больницы № 4, вынужденных отстаивать очередь для получения льготных лекарств, проникла в средства массовой информации Бурятии и проблемой заинтересовалась прокуратура Железнодорожного района.

- Прокуратура провела проверку по публикациям и установила, что сокращенный режим работы аптечного пункта больницы не обеспечивал доступность выдачи медикаментов гражданам. В связи с этим прокурор внес представление главврачу больницы. По результатам его рассмотрения на работу был трудоустроен провизор-фармацевт, - рассказали в прокуратуре республики.

Вследствие появления фармацевта аптечный пункт стал своевременно выдавать лекарства пациентам.

Фото: loon.site

 

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