Прокуратура Бурятии ликвидировала очередь за льготными лекарствами

Боль пациентов городской больницы № 4, вынужденных отстаивать очередь для получения льготных лекарств, проникла в средства массовой информации Бурятии и проблемой заинтересовалась прокуратура Железнодорожного района.

- Прокуратура провела проверку по публикациям и установила, что сокращенный режим работы аптечного пункта больницы не обеспечивал доступность выдачи медикаментов гражданам. В связи с этим прокурор внес представление главврачу больницы. По результатам его рассмотрения на работу был трудоустроен провизор-фармацевт, - рассказали в прокуратуре республики.

Вследствие появления фармацевта аптечный пункт стал своевременно выдавать лекарства пациентам.

Фото: loon.site