Участников литературной премии «Дальний Восток» будет оценивать международное жюри

Определен состав жюри и экспертного совета седьмого сезона общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева. Они будут оценивать претендентов на премию из Бурятии и других дальневосточных регионов.Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, среди членов жюри и экспертного совета — известные литературные деятели, представители гуманитарных наук из России и ряда зарубежных стран, известные издатели и журналисты. Председателем жюри седьмого сезона премии стал Юрий Поляков — советский и российский писатель, поэт, драматург, киносценарист и общественный деятель.В состав большого жюри Премии им. Арсеньева — 2025 также вошли Ван Цзиньлин — лингвист, доктор филологических наук, профессор, преподаватель и переводчик русского языка (КНР), Мария Залесская — писательница, историк, музыковед, биограф, журналист, Ким Сон Мён — лингвист, доктор филологических наук, профессор, преподаватель, специалист по русской литературе и межкультурной коммуникации (Республика Корея), Олег Трушин — писатель, краевед, Сергей Турко — главный редактор издательства деловой литературы «Альпина Паблишер».Заявочная кампания седьмого сезона премии стартовала 1 февраля и продлится до 30 июня. После завершения заявочной кампании Совету экспертов предстоит сформировать длинный список премии, куда входят по 10 произведений в каждой из трех номинациях — «Длинная проза», «Короткая проза» и «Проза для детей».Традиционно длинный список Премии им. Арсеньева объявляют в сентябре, короткий — в ноябре, победителей очередного сезона Премии традиционно чествуют на декабрьской торжественной церемонии (18+) в Москве.Напомним, государственная общероссийская литературная Премия «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева учреждена по инициативе полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Впервые лауреаты премии были названы в декабре 2019 года в рамках комплекса воспитательно-патриотических мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве» в здании Российского фонда культуры.