Российская «кубышка» в мае похудела на 15%

Фонд национального благосостояния (ФНБ) на 1 июня составил 11 трлн 696 млрд 343,9 млн рублей (эквивалент $148,776 млрд), или 5,5% ВВП, прогнозируемого на год, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минфин РФ.Фонд национального благосостояния (ФНБ) пустеет. По итогам мая его ликвидная часть уменьшилась сразу на 15% — с 3,3 до 2,8 трлн рублей. Это — самое низкое значение с 2019 года. Всего же с января 2025 года «кубышка» похудела почти на 25%. Речь идет прежде всего о ликвидной части ФНБ, которая состоит из средств, не размещенных в каких-либо бумагах (например, в акциях или облигациях).Причинами стали сильный рост бюджетных расходов и одновременное снижение доходов бюджета от нефти и газа: в мае 2025 года они составили 512,7 млрд рублей — на 35,4% меньше, чем годом ранее (793,7 млрд рублей).Между тем в Минфине отметили, что «совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в ЦБ, с начала года составил 26,882 млрд руб., или $301,6 млн».