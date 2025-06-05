Общество 05.06.2025 в 14:29

За сговор с иностранцами жителя Бурятии оштрафовали на 100 тысяч

Сельчанин прописал их в своем доме
A- A+
Текст: Елена Кокорина
За сговор с иностранцами жителя Бурятии оштрафовали на 100 тысяч

За фиктивную регистрацию житель Тункинского района Бурятии попал на 100-тысячный штраф. 57-летний мужчина прописал у себя иностранцев, которые на самом деле там не проживали.

- Судом установлено, что в июне 2024 года мужчина фиктивно зарегистрировал в принадлежащем ему доме иностранных граждан. При этом фактически жилое помещение им для проживания не предоставлялось и по месту регистрации они пребывать не намеревались. Тункинский районный суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к штрафу в размере 100 тыс. рублей, - прокомментировали в прокуратуре республики.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: loon.site

Теги
прописка иностранцы

Все новости

В реке Бурятии обнаружили кишечную палочку
05.06.2025 в 14:56
В Бурятии у монголки отобрали «Айфоны»
05.06.2025 в 14:46
В Монголии главный национальный праздник продлится восемь дней
05.06.2025 в 14:38
За сговор с иностранцами жителя Бурятии оштрафовали на 100 тысяч
05.06.2025 в 14:29
В Бурятии у уволенного замминистра хотят отобрать прибыль от торговли юанями
05.06.2025 в 14:20
Российская «кубышка» в мае похудела на 15%
05.06.2025 в 13:44
Участников литературной премии «Дальний Восток» будет оценивать международное жюри
05.06.2025 в 13:37
Двое жителей Бурятии поступили в больницу с грудным ножевым ранением
05.06.2025 в 12:59
Прокуратура Бурятии ликвидировала очередь за льготными лекарствами
05.06.2025 в 12:28
В Улан-Удэ ограничат движение грузовиков
05.06.2025 в 11:47
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 июня

Читайте также
В реке Бурятии обнаружили кишечную палочку
Инфекцию выявили при взятии проб в Селенге
05.06.2025 в 14:56
В Бурятии у монголки отобрали «Айфоны»

Женщина ввезла в Россию 34 телефона марок «Apple» и «Samsung»

05.06.2025 в 14:46
В Монголии главный национальный праздник продлится восемь дней
Правительство приняло такое решение по просьбам общественности
05.06.2025 в 14:38
В Бурятии у уволенного замминистра хотят отобрать прибыль от торговли юанями
Речь идет о четверти миллиона рублей
05.06.2025 в 14:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru