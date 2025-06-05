За сговор с иностранцами жителя Бурятии оштрафовали на 100 тысяч

За фиктивную регистрацию житель Тункинского района Бурятии попал на 100-тысячный штраф. 57-летний мужчина прописал у себя иностранцев, которые на самом деле там не проживали.

- Судом установлено, что в июне 2024 года мужчина фиктивно зарегистрировал в принадлежащем ему доме иностранных граждан. При этом фактически жилое помещение им для проживания не предоставлялось и по месту регистрации они пребывать не намеревались. Тункинский районный суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к штрафу в размере 100 тыс. рублей, - прокомментировали в прокуратуре республики.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: loon.site