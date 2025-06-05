В Бурятии у монголки отобрали «Айфоны»

В ноябре 2024 года на таможенном посту МАПП Кяхта у гражданки Монголии в сопровождаемом багаже — дорожной сумке нашли незадекларированный товар — бывшие в употреблении сотовые телефоны марки «Apple», «Samsung» в количестве 34 штук.

В ходе таможенного контроля товар изъяли и поместили в камеру хранения вещественных доказательств Бурятской таможни.

29 апреля 2025 года Кяхтинский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 16.2 КоАП (по факту недекларирования по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).

Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию, влечет наложение административного штрафа и конфискацию товаров, явившихся предметами административного правонарушения.

При назначении наказания суд учитывал, что гражданка Монголии признала вину и назначил наказание в виде конфискации товара без наложения административного штрафа.





Фото: "Номер один"