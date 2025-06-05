В реке Бурятии обнаружили кишечную палочку

В Роспотребнадзоре Бурятии предупредили об опасности купания в местной реке. Недавние взятые пробы показали, что вода в реке Селенга не соответствует гигиеническим нормативам.

- В пробах воды, отобранных в рамках социально-гигиенического мониторинга в реке Селенга у ст. Дивизионная установлено превышение гигиенического норматива по содержанию энтерококков. В пробах воды в мркн Стеклозавод превышение по содержанию бактерий группы кишечной палочки Escherichia coli, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

Указанные превышения являются фактором риска возникновения и распространения инфекционных заболеваний, в связи с чем специалисты предупреждают об опасности использования реки Селенга в мкрн Стеклозавод и ст. Дивизионная для купания, отдыха и занятий спортом.

Фото: мэрия города