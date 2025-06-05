Общество 05.06.2025 в 15:32

С 6 июня рубль уронят

Чтобы улучшить состояние бюджета, доллар немного укрепят
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Текст: Иван Иванов
С 6 июня рубль уронят
Фото: архив «Номер один»
Министерство финансов вновь запланировало покупки валюты и золота. С 6 июня государство будет ежедневно тратить по 1,5 млрд рублей в эквиваленте на эти операции. Для сравнения: месяцем ранее Минфин покупал валюту почти на 2,5 млрд рублей в день, сообщает «Коммерсант».

Параллельно ЦБ до конца первого полугодия продает юани примерно на 9 млрд рублей ежедневно. Ожидается, что нетто продажи китайской валюты со стороны денежных властей вырастут почти до 8 млрд рублей в день. 

Тем самым власти надеются, что можно будет выручить от продажи нефти и газа больше рублей и заполнить бюджетные дыры. 

Напомним, с начала 2025 года курс рубля укрепился на 25%. Из-за высокого курса рубля недопоступление нефтегазовых доходов от ожидаемого объема в мае составило около 70 млрд рублей.

В конце мая Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на текущий год. Согласно предложенным поправкам, государственные доходы в 2025-м составят около 38 трлн руб., что ниже ранее утвержденного показателя в 40 трлн руб.
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