В Бурятии отца и сына наказали за водку без лицензии

В Улан-Удэ под суд попали отец и сын за незаконный оборот спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии. Через их руки прошло более 22 тысяч литров алкоголя.

В период с ноября 2021 года по июль 2022 года мужчины в целях извлечения для себя материальной выгоды, без лицензии хранили и перевозили 22 770 литров спиртосодержащей продукции.

Общая стоимость алкогольных напитков с учетом акциза и налога на добавленную стоимость составила 16,8 млн рублей, что является особо крупным размером.

Свою вину горожане не признали, однако с учетом представленных доказательств их вина нашла подтверждение в судебном заседании.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновных, обстоятельств, смягчающих наказание, мужчинам назначили наказание в виде лишения свободы сроком два года и 1 год 6 месяцев соответственно.

Назначенное наказание в виде лишения свободы заменено на принудительные работы сроком два года и 1 год 6 месяцев соответственно (с привлечением осужденных к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы), с удержанием 10% из заработной платы осужденных в доход государства.

Кроме того, суд наложил арест на два автомобиля, принадлежащих одному из преступников. Машины конфискованы и обращены в доход государства. Также конфискован и обращен в доход государства сотовый телефон, принадлежащий подельнику, изъятый у него в ходе предварительного следствия.





Фото: прокуратура РБ