Общество 05.06.2025 в 15:45

В Бурятии отца и сына наказали за водку без лицензии

Мужчины торговали алкоголем без лицензии

A- A+
Текст: Анастасия Величко
В Бурятии отца и сына наказали за водку без лицензии

В Улан-Удэ под суд попали отец и сын за незаконный оборот спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии. Через их руки прошло более 22 тысяч литров алкоголя.

В период с ноября 2021 года по июль 2022 года мужчины в целях извлечения для себя материальной выгоды, без лицензии хранили и перевозили 22 770 литров спиртосодержащей продукции.

Общая стоимость алкогольных напитков с учетом акциза и налога на добавленную стоимость составила 16,8 млн рублей, что является особо крупным размером.

Свою вину горожане не признали, однако с учетом представленных доказательств их вина нашла подтверждение в судебном заседании.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновных, обстоятельств, смягчающих наказание, мужчинам назначили наказание в виде лишения свободы сроком два года и 1 год 6 месяцев соответственно.

Назначенное наказание в виде лишения свободы заменено на принудительные работы сроком два года и 1 год 6 месяцев соответственно (с привлечением осужденных к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы), с удержанием 10% из заработной платы осужденных в доход государства.

Кроме того, суд наложил арест на два автомобиля, принадлежащих одному из преступников. Машины конфискованы и обращены в доход государства. Также конфискован и обращен в доход государства сотовый телефон, принадлежащий подельнику, изъятый у него в ходе предварительного следствия.


Фото: прокуратура РБ

Теги
алкоголь суд

Все новости

В Бурятии закрыли одно из красивых мест отдыха и экологического туризма
05.06.2025 в 16:50
В Улан-Удэ разбился третий за сутки мотоциклист
05.06.2025 в 16:38
В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов
05.06.2025 в 16:34
Житель Улан-Удэ взыскал с соседей три миллиона за сгоревший «крузак» и снегоболотоход
05.06.2025 в 16:28
Украденные на свидании 70 тысяч могут аукнуться улан-удэнке лишением свободы
05.06.2025 в 16:14
В Бурятии бизнесмена оштрафовали на 150 тысяч за отравление 95 человек
05.06.2025 в 16:08
В Улан-Удэ пьяный водитель гонял по АЗС
05.06.2025 в 15:47
В Бурятии отца и сына наказали за водку без лицензии
05.06.2025 в 15:45
С 6 июня рубль уронят
05.06.2025 в 15:32
В реке Бурятии обнаружили кишечную палочку
05.06.2025 в 14:56
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 июня

Читайте также
В Бурятии закрыли одно из красивых мест отдыха и экологического туризма
Фролихинский заказник оказался под запретом из-за лесных пожаров
05.06.2025 в 16:50
В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов
Он продлится до 26 июня
05.06.2025 в 16:34
Житель Улан-Удэ взыскал с соседей три миллиона за сгоревший «крузак» и снегоболотоход
Порча чужого имущества обошлась горожанам слишком дорого
05.06.2025 в 16:28
Украденные на свидании 70 тысяч могут аукнуться улан-удэнке лишением свободы
Девушка перевела себе деньги ухажера во время романтического вечера
05.06.2025 в 16:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru