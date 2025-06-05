Общество 05.06.2025 в 16:14

Украденные на свидании 70 тысяч могут аукнуться улан-удэнке лишением свободы

Девушка перевела себе деньги ухажера во время романтического вечера
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Текст: Елена Кокорина
Украденные на свидании 70 тысяч могут аукнуться улан-удэнке лишением свободы

33-летняя улан-удэнка в два счета обчистила своего ухажера во время романтического вечера и оставила приезжего мужчину без 70 тысяч рублей. Теперь девушке грозит лишение свободы на срок до 6 лет и внушительный размер штрафа.

29 мая с заявлением о краже 42-летний мужчина обратился в полицию.

- Пострадавший рассказал, что познакомился с девушкой на улице и пригласил её в свой гостиничный номер. Во время застолья дама неоднократно просила его телефон, ссылаясь на необходимость позвонить. Воспользовавшись недолгим отсутствием хозяина номера, женщина перевела на свой счет деньги в сумме 70 тысяч рублей, - рассказали в полиции республики. 

Сотрудниками уголовного розыска 33-летняя подозреваемая была доставлена в отдел полиции. На допросе она созналась в содеянном и в том, что часть украденных денег уже потратила.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: loon.site

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кража свидание

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