Украденные на свидании 70 тысяч могут аукнуться улан-удэнке лишением свободы

33-летняя улан-удэнка в два счета обчистила своего ухажера во время романтического вечера и оставила приезжего мужчину без 70 тысяч рублей. Теперь девушке грозит лишение свободы на срок до 6 лет и внушительный размер штрафа.

29 мая с заявлением о краже 42-летний мужчина обратился в полицию.

- Пострадавший рассказал, что познакомился с девушкой на улице и пригласил её в свой гостиничный номер. Во время застолья дама неоднократно просила его телефон, ссылаясь на необходимость позвонить. Воспользовавшись недолгим отсутствием хозяина номера, женщина перевела на свой счет деньги в сумме 70 тысяч рублей, - рассказали в полиции республики.

Сотрудниками уголовного розыска 33-летняя подозреваемая была доставлена в отдел полиции. На допросе она созналась в содеянном и в том, что часть украденных денег уже потратила.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: loon.site