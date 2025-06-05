Житель Улан-Удэ взыскал с соседей три миллиона за сгоревший «крузак» и снегоболотоход

В феврале 2022 года на одном из участков в частном секторе Улан-Удэ произошел пожар. Очаг возгорания находился в бане. Причиной возгорания стало воспламенение горючих материалов из-за замкнувшей проводки.

В результате пожара и его тушения пострадало имущество соседей: уничтожены крыша гаража, повреждена стена, фронтон, крыша жилого дома, внутренние помещение гаража. На момент пожара в гараже находилось имущество, принадлежащее истцу. Автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado» оказался полностью уничтожен, а снегоболотоход поврежден. Также огонь уничтожил личные вещи и предметы, электрическое оборудование, инструменты, запчасти от автомобилей и компьютерное оборудование.

Общая сумма ущерба составила 3 203 000 руб.

Пострадавший сосед за компенсацией ущерба обратился в суд.

Железнодорожный районный суд решил исковые требования горожанина удовлетворить и взыскать с виновников пожара все понесенные соседом убытки — 3,2 млн рублей.





Фото: "Номер один"