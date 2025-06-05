В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов

На территории города Улан-Удэ действует особый противопожарный режим. В связи с этим пребывание людей в лесах и въезд транспортных средств временно ограничены.

- В лесах и на прилегающих территориях запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня, сжигание порубочных остатков, мусора, сухой травы и бытовых отходов. Также запрещены сельхозпалы и приготовление пищи на открытом огне и углях, - предупредили в мэрии города.

Ограничения не распространяются на сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение островов Комсомольский и Богородский, футбольного поля на Верхней Берёзовке, мест проведения общегородских массовых мероприятий, баз отдыха, стадионов, детских лагерей, здравниц, тропы для скандинавской ходьбы, а также на тропы «Юбилейная» и «Здоровья».

Если увидели лесной пожар - звоните по телефону 20-44-44 или «112».

Фото: Елена Кокорина