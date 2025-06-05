Общество 05.06.2025 в 17:05

«Я риcую живoтныx, чтoбы спасти свою собaчку»

Трогательное объявление от имени ребенка взбудоражило новосибирцев
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Текст: КП-Новосибирск
«Я риcую живoтныx, чтoбы спасти свою собaчку»
Фото: Маргарита Власкина
Новосибирцы увидели на одном из популярных сайтов на трогательное объявление (далее орфография и пунктуация сохранены):

- Я риcую живoтныx, чтoбы спасти свою сабaчку миру. Пpивет. Мeня зовут Tаня мнe 9 лeт Я очeнь люблю pиcoвaть животных Сейчac я pиcую на зaказ пoтому чтo xочу cобрать деньги нa oпиpaцию для моей caбaчки миры. Мира это мoя сaмaя любимая cабaчка, oнa малeнькaя пушистaя и вceгдa cпит сo мной Ho онa сильно забалeла У неё что-то с животиком вращч сказали что нужна опирация на кешечнике и желудке, - написано в нем. - Я очень боюсь что мира умрёт если мы не успеем вовремя. Я не знаю как буду без неё. Она для меня как настоящая семья. Я рисую рисунки ваших животных. Могу нарисовать по фотографии. Цена любая, сколько вам не жалко. Хоть 1 рубль хоть больше мне правда важна каждая копеечка Я правда очень стараюсь.

Но появились те, кто засомневался в правдивости объявления.

- Тронула история с больной собакой. Написала, спросила, почему девочка собирает деньги, где родители? Ответили, что вместе собирают. Я спросила о том, сколько стоит операция, хотела просто помочь деньгами, рисунок мне не нужен. Сразу перестали выходить на связь. Теперь мне кажется эта история выдуманной. Судя по описанию, операция нужна как можно скорее, а ребенок собирает по 100. Странно. Когда зашла речь о стоимости лечения - сразу исчезли. А есть ли вообще собака? Или это просто жалостливая история, чтобы ребенку больше заказов давали? – написала одна из заказчиц.

КП-Новосибирск решили проверить насколько художница реальна и написали сообщение в ответ на объявление.

- Здравствуйте. Давайте я маму попрошу она вечером вам напишет все, - такой мы получили ответ. Но больше на связь так никто и не вышел.

Примечательно, что подобные объявления появились еще в Свердловской области, Краснодарском крае, Москве и Санкт-Петербурге. Да и отзывы о работах появились тоже в один день, причем один за другим.

В сети рисунков, размещенных в объявлении, мы не нашли. Но наткнулись на похожие объявления с детскими рисунками. Например, «изображу вашего питомца за любую сумму»: его автор — девочка из Самары.

А если все-таки за образом милой девочки скрываются обманщики? С этим вопросом КП-Новосибирск обратилась к адвокату Михаилу Спиридонову:

- Если за этим объявлением скрывается обман, то действия людей можно будет квалифицировать по статье «Мелкое хищение», потому что сумма не превышает тысячу рублей. Обманщиков может ждать или штраф, либо административный арест на 15 суток, - рассказал Михаил Спиридонов.

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