Общество 05.06.2025 в 17:10

150 тысяч за 10 дней детского отдыха

Средняя стоимость отдыха на Черном море для школьников из Бурятии стала неподъёмной
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Текст: Иван Иванов
150 тысяч за 10 дней детского отдыха

Путевки в детские лагеря за год подорожали до 30%. По данным федерального Фонда развития детских лагерей, цены на уровне прошлого года сохранили всего 6–7% лагерей, в остальных за отдых придется отдать больше на 5–30%. Руководитель комитета по детскому отдыху РСТ Татьяна Иванова привела похожие цифры: рост стоимости от 12 до 20%, а где-то и до 25–30%. Средняя стоимость путевки на 10 дней сейчас составляет порядка 125 тысяч рублей, сообщила порталу sochi1.ru

директор научно-образовательного центра социального развития Президентской академии Любовь Храпылина.

«Продуктовая инфляция только официально в стране где-то 12–13%, а одна из основных расходных частей лагерей — организация питания. Детский отдых в принципе не может быть дешевой услугой, на его организацию нужны большие средства. Необходимо выполнить все нормативные требования надзорных органов — от Роспотребнадзора до МЧС. Количество персонала — вторая сторона медали. Его больше, чем во взрослых санаториях и домах отдыха, потому что нужна целая армия педагогического персонала: вожатые, педагоги, методисты», — сказал он в беседе с «Известиями».

В этом году вопрос с детским кешбэком и субсидиями для детских лагерей остается открытым в связи со сложностями федерального бюджета. Эксперты призывают власти финансировать эти организации не только из родительского и регионального бюджетов, но еще и за счет федеральных средств.

Для Бурятии к стоимости детского 10-дневного отдыха на Черном море необходимо еще приплюсовать авиабилеты Улан-Удэ-Сочи туда и обратно (минимум 30 тысяч рублей).

Фото: loon.site

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