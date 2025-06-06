Бурятия внезапно лишилась доступа к картофелю из Монголии

Поток картофеля из Монголии, который в последнее время внезапно пошел в Бурятию, также неожиданно заканчивается. Монгольская картошка стала объектом недоумения простых жителей республики, а также вызвала довольно печальные комментарии со стороны некоторых ответственных чиновников, так или иначе связанных с аграрной отраслью Бурятии. Но теперь недоумевать будет не о чем, как и печалиться.Одним из тех, кто открыто говорил, что ситуация с приходом монгольского картофеля его коробит, был Намжил Мардваев, руководитель Бурятского филиала «Россельхозцентра», известный специалист, который почти полвека работает в этой отрасли. Разумеется, Мардваев понимает, что есть открытая рыночная экономика, есть спрос и предложение, и т. д. На пресс-конференции в здании Минсельхоза Бурятии, посвященной теме картофеля, он сообщил, что правительство Монголии наложило эмбарго на вывоз картофеля за пределы их страны. Об этом ему сообщил известный аграрий Монголии, позвонивший вчера. Их правительство объяснило такой шаг опасениями, что при продолжении экспорта картофеля это может привести к росту цен на данный продукт внутри Монголии.«До урожая у нас монгольской картошки не будет», - отметил Намжил Мардваев собравшимся бурятским СМИ.Насколько можно верить вышеизложенному объяснению запрета картофельного экспорта, сказать сложно. Но, такая вероятность, есть. Надеемся, что монгольские власти приняли это экономическое решение все же не из-за эмоций, обидевшись на то, что россияне стали недоумевать по поводу завоза монгольской картошки. Ну а сейчас после исчезновения этого источника поступления картофеля жителям Бурятии остается ждать, как это отразится на картофельных ценниках.