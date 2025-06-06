В Бурятии духи подорожали в два раза

В Бурятии покупатели жалуются на подорожание духов в торговых сетях.- Раньше я свои духи брала за 3500-4500 рублей за флакон, а сейчас они стоят 9500-10500 рублей, - возмущается покупательница из Улан-Удэ. - Да курс доллара вырос, логистика подорожала, но не до такой же степени!Проблемы с ароматами в России начались с 2022 года, когда крупневшие международные производители Dior, Givenchy, Kenzo, Lancome приостановили поставки. А освободившуюся нишу стали занимать российские бренды и продукция Турции, Китая и ОАЭ. Однако большая часть ингредиентов и компонентов для создания ароматов остаются импортными, следовательно, затраты производителей увеличились.Кроме того, раньше существовала конкуренция между западными брендами, что держало цены. Сегодня этого нет, а импортозамещенная продукция стала дороже. Любые санкции и ограничения работают только на рост цен, чудес в экономике не бывает.