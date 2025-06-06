Столица Монголии находится под угрозой замерзания из-за аварии на ТЭЦ

Авария на ТЭЦ-3, которую планирует модернизировать Россия, ставит под угрозу предстоящий отопительный сезон в столице Монголии. Об этом сообщил профсоюз работников энергетики, геологии и горнодобывающей промышленности страны.«Во время ремонтных работ на столичной ТЭЦ-3 произошел пожар, во время которого сгорел генератор и погиб инженер. Пока обстоятельства его смерти выясняют эксперты, мы сообщаем, что сгоревший генератор не подлежит ремонту. При этом ТЭЦ-3 обеспечивает 13% процентов центральной энергосистемы, 32% теплоснабжения Улан-Батора. Авария ставит под угрозу будущий отопительный сезон», – предупредила профсоюзная организация.По ее информации, на ТЭЦ-3 работает 1001 сотрудник. Большинство из них напуганы гибелью коллеги и требуют повысить меры безопасности труда. Модернизация этой ТЭЦ, построенной в социалистический период, входит в межправительственное соглашение с Россией, которое было подписано в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Улан-Батор в сентябре 2024 года.В том же году министр энергетики РФ Сергей Цивилев в кулуарах Восточного экономического форума сообщил, что модернизация Улан-Баторской ТЭЦ-3 предполагает вывод из эксплуатации устаревшего оборудования и ввод 350 МВт новых мощностей, что позволит повысить надежность снабжения жителей столицы Монголии тепловой и электрической энергией.