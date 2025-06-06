Общество 06.06.2025 в 09:43

Столица Монголии находится под угрозой замерзания из-за аварии на ТЭЦ

Там случился пожар и погиб инженер
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Текст: Чингис Шоноев
Столица Монголии находится под угрозой замерзания из-за аварии на ТЭЦ
Фото: архив «Номер один»
Авария на ТЭЦ-3, которую планирует модернизировать Россия, ставит под угрозу предстоящий отопительный сезон в столице Монголии. Об этом сообщил профсоюз работников энергетики, геологии и горнодобывающей промышленности страны.

«Во время ремонтных работ на столичной ТЭЦ-3 произошел пожар, во время которого сгорел генератор и погиб инженер. Пока обстоятельства его смерти выясняют эксперты, мы сообщаем, что сгоревший генератор не подлежит ремонту. При этом ТЭЦ-3 обеспечивает 13% процентов центральной энергосистемы, 32% теплоснабжения Улан-Батора. Авария ставит под угрозу будущий отопительный сезон», – предупредила профсоюзная организация.

По ее информации, на ТЭЦ-3 работает 1001 сотрудник. Большинство из них напуганы гибелью коллеги и требуют повысить меры безопасности труда. Модернизация этой ТЭЦ, построенной в социалистический период, входит в межправительственное соглашение с Россией, которое было подписано в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Улан-Батор в сентябре 2024 года.

В том же году министр энергетики РФ Сергей Цивилев в кулуарах Восточного экономического форума сообщил, что модернизация Улан-Баторской ТЭЦ-3 предполагает вывод из эксплуатации устаревшего оборудования и ввод 350 МВт новых мощностей, что позволит повысить надежность снабжения жителей столицы Монголии тепловой и электрической энергией.
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