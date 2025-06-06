Общество 06.06.2025 в 09:49

Улан-удэнец открестился от мошенников благодаря своей дочери

Мужчина сумел сохранить свои сбережения
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнец открестился от мошенников благодаря своей дочери

По информации МВД, за прошедшие сутки благодаря мошенникам жители Бурятии потеряли около двух миллионов рублей. Однако одному 62-летнему улан-удэнцу все же удалось откреститься от аферистов благодаря своей дочери, и, тем самым, сохранить свои денежные накопления.

По классике жанра в самом начале с ним связался сотрудник Энергосбыта, сообщив о необходимости замены электросчетчиков. Для регистрации ему надо было продиктовать паспортные данные, что мужчина не раздумывая и сделал.

- Позже ему позвонила уже специалист по мониторингу телефонных мошенничеств и сообщила, что на его имя пытаются оформить кредиты. Далее к разговору подключился специалист «Росфинмониторинга». По его указанию мужчина перевел свои накопления с одного банка в другой и собирался отправиться в отделение банка для снятия денег в банкомате и их перевода мошенникам. Однако дочь узнав об этом объяснила отцу, что он попался на уловки мошенников. Благодаря ей мужчина сохранил свои накопления, - рассказали в полиции республики.

Фото: loon.site

Теги
мошенники

Все новости

Брошенный окурок обошелся жителю Бурятии в 800 тысяч рублей
06.06.2025 в 10:22
Тропа заповедника Бурятии утонула в цветках рододендрона
06.06.2025 в 10:14
В Бурятии сбили трехлетнюю девочку
06.06.2025 в 09:51
Улан-удэнец открестился от мошенников благодаря своей дочери
06.06.2025 в 09:49
Столица Монголии находится под угрозой замерзания из-за аварии на ТЭЦ
06.06.2025 в 09:43
В Бурятии духи подорожали в два раза
06.06.2025 в 09:25
Бурятия внезапно лишилась доступа к картофелю из Монголии
06.06.2025 в 09:15
В Бурятии горит почти 100 тысяч гектаров леса
06.06.2025 в 09:03
Финансовая пирамида
06.06.2025 в 09:00
В Улан-Удэ на месте корпуса ВСГТУ откроют синагогу
06.06.2025 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 июня

Читайте также
Брошенный окурок обошелся жителю Бурятии в 800 тысяч рублей
С виновника лесного пожара взыскали затраты на его тушение
06.06.2025 в 10:22
Тропа заповедника Бурятии утонула в цветках рододендрона
Она погружает туристов в яркие краски и ароматы
06.06.2025 в 10:14
Столица Монголии находится под угрозой замерзания из-за аварии на ТЭЦ
Там случился пожар и погиб инженер
06.06.2025 в 09:43
В Бурятии духи подорожали в два раза
Импортный парфюм стал недоступен для большинства граждан
06.06.2025 в 09:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru