Улан-удэнец открестился от мошенников благодаря своей дочери

По информации МВД, за прошедшие сутки благодаря мошенникам жители Бурятии потеряли около двух миллионов рублей. Однако одному 62-летнему улан-удэнцу все же удалось откреститься от аферистов благодаря своей дочери, и, тем самым, сохранить свои денежные накопления.

По классике жанра в самом начале с ним связался сотрудник Энергосбыта, сообщив о необходимости замены электросчетчиков. Для регистрации ему надо было продиктовать паспортные данные, что мужчина не раздумывая и сделал.

- Позже ему позвонила уже специалист по мониторингу телефонных мошенничеств и сообщила, что на его имя пытаются оформить кредиты. Далее к разговору подключился специалист «Росфинмониторинга». По его указанию мужчина перевел свои накопления с одного банка в другой и собирался отправиться в отделение банка для снятия денег в банкомате и их перевода мошенникам. Однако дочь узнав об этом объяснила отцу, что он попался на уловки мошенников. Благодаря ей мужчина сохранил свои накопления, - рассказали в полиции республики.

Фото: loon.site