Общество 06.06.2025 в 10:14

Тропа заповедника Бурятии утонула в цветках рододендрона

Она погружает туристов в яркие краски и ароматы
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Текст: Елена Кокорина
Тропа заповедника Бурятии утонула в цветках рододендрона

В Баргузинском районе Бурятии четыре года назад, рядом с офисом ФГБУ «Заповедное Подлеморье», была открыта тропа «Книга природы». Сейчас, в начале лета, она просто утопает в ярких цветках рододендрона даурского.

- Тропа раскрывается перед посетителями всеми своими красками и ароматами, приглашая отправиться в путешествие по страницам живой книги, написанной самой природой. Не случайно день её открытия совпадает с днём рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Природа – источник вдохновения для творческих душ, её красота способна пробудить самые глубокие чувства и мысли, особенно в юных головах. Возможно, среди тех, кто сейчас бегает в розовых зарослях, есть будущий писатель, чьи произведения покорят сердца миллионов читателей, - рассказывают в «Заповедном Подлеморье».

В заповеднике отмечают, что на протяжении многих лет созданная сотрудниками «Заповедного Подлеморья» тропа остаётся одним из самых популярных и любимых мест для прогулок гостей и жителей посёлка Усть-Баргузин.

Фото: Лубсан Чагдуров, «Заповедное Подлеморье»

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