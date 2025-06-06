Брошенный окурок обошелся жителю Бурятии в 800 тысяч рублей

Баунтовский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Республиканского агентства лесного хозяйства к работнику одного из золотодобывающих предприятий, по вине которого возник лесной пожар.Как рассказали в пресс-службе суда, пожар случился в июле прошлого года на территории Романовского лесничества. Площадь, пройденная огнем, составила 6 гектаров. Спустя сутки пожар ликвидировали. Также был установлен и виновник возгорания.Мужчина признал вину и пояснил, что пожар произошел по неосторожности от брошенного им в лесу непотушенного окурка. Он шел по лесной дороге, проложенной по болотистому полю, поросшему травой. По пути иногда курил, а окурки бросал во влажную колею, чтобы исключить загорание. Возникший пожар он увидел уже на обратном пути.За нарушение правил противопожарной безопасности мужчину привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 50 000 рублей. Также РАЛХ обратился в суд, чтобы взыскать с виновника пожара затраты на его тушение – более 700 тысяч рублей.«Гражданское дело рассмотрено в порядке заочного производства. С ответчика в пользу РАЛХа взысканы затраты на тушение лесного пожара в размере 721 717 рублей, а также госпошлина в размере 19 434 рубля», - сообщили в пресс-службе суда.Судебное решение еще не вступило в законную силу.