Спикер Хурала поздравил жителей Бурятии с Днем России

От имени Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с главным государственным праздником нашей страны – Днем России!Этот день символизирует нашу общую историю, культуру и стремление к единству всех братских народов, проживающих на просторах великой России!Мы гордимся тем, что Бурятия – это уникальный регион, где переплетаются традиции и современность, где живут талантливые и трудолюбивые люди. В последние годы наша республика достигла значимых успехов в различных сферах: экономике, образовании, здравоохранении и культуре. Мы поступательно развиваем инфраструктуру в городах и селах, поддерживаем малый и средний бизнес, сохраняем и приумножаем наше богатое культурное наследие.Сегодня, как никогда, важно помнить о значимости единства и сплочённости – целостность и независимость Родины завещана нам предками! В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы вновь вспоминаем заповеди и наказы наших дедов. Мы молимся за сынов Бурятии, участвующих в специальной военной операции, с оружием в руках отстаивающих интересы страны. Их ратный вклад, мужество и отвага слывет по всему миру, мы верим в них и ждем с Победой!Мы знаем, что только вместе мы можем преодолевать любые трудности, достигать новых высот - делать родную Бурятию процветающим краем, а Россию сильной и великой!С праздником, дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, мирного неба и благополучия!