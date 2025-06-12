Общество 12.06.2025 в 09:00

Спикер Хурала поздравил жителей Бурятии с Днем России

Дорогие земляки!
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Спикер Хурала поздравил жителей Бурятии с Днем России
От имени Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с главным государственным праздником нашей страны – Днем России!

Этот день символизирует нашу общую историю, культуру и стремление к единству всех братских народов, проживающих на просторах великой России! 

Мы гордимся тем, что Бурятия – это уникальный регион, где переплетаются традиции и современность, где живут талантливые и трудолюбивые люди. В последние годы наша республика достигла значимых успехов в различных сферах: экономике, образовании, здравоохранении и культуре. Мы поступательно развиваем инфраструктуру в городах и селах, поддерживаем малый и средний бизнес, сохраняем и приумножаем наше богатое культурное наследие.

Сегодня, как никогда, важно помнить о значимости единства и сплочённости – целостность и независимость Родины завещана нам предками!  В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы вновь вспоминаем заповеди и наказы наших дедов. Мы молимся за сынов Бурятии, участвующих в специальной военной операции, с оружием в руках отстаивающих интересы страны. Их ратный вклад, мужество и отвага слывет по всему миру, мы верим в них и ждем с Победой!

Мы знаем, что только вместе мы можем преодолевать любые трудности, достигать новых высот - делать родную Бурятию процветающим краем, а Россию сильной и великой!

С праздником, дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, мирного неба и благополучия!

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлов

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