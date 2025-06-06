Команда Бурятского филиала «Ростелекома» стала победителем на спартакиаде работников связи

«Ростелеком» традиционно поддерживает мероприятия, направленные на развитие различных видов спорта и здорового образа жизни. Сотрудники и ветераны компании принимают активное участие в различных республиканских и городских спортивных соревнованиях.





Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»

В Улан-Удэ среди предприятий связи прошла спартакиада по игровым видам спорта. Мероприятие было приурочено к двум профессиональным праздникам, которые связисты отмечают в мае: Дню радио и Всемирному дню электросвязи и информационного общества.Представители «Ростелекома», Управления Федеральной почтовой службы, Радиотелевизионного передающего центра (РТПЦ) и Бурятского института инфокоммуникаций «Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики» (БИИК «СибГУТИ») соревновались в четырех спортивных дисциплинах: волейбол, настольный теннис, дартс и шахматы.Победу одержала команда «Ростелекома», второе и третье место заняли БИИК «СибГУТИ» и РТПЦ. Все победители получили дипломы, кубки, медали и ценные призы.«У предприятий связи есть хорошая традиция — ежегодно встречаться трудовыми коллективами на республиканских спартакиадах. При этом главным для участников всегда является не только победа, а приверженность здоровому образу жизни, сплочение коллектива и взаимная поддержка. Все это в дальнейшем способствует и трудовым успехам телекоммуникационных организаций», - рассказала председатель профсоюзной организации Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Ирина Кондратюкова.«Спартакиада, помимо укрепления социального климата внутри коллектива, является отличной возможностью для неформального общения между предприятиями связи. Подобные состязания помогают закладывать принципы уважения и солидарности не только при встречах на спортивных площадках, но и в профессиональной сфере», - отметила HR-бизнес-партнер Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Сэсэгма Доржижапова.