Общество 06.06.2025 в 11:42

Школьники Бурятии на 120% увеличили активность в онлайн-подготовке ЕГЭ и ОГЭ

Аудитория сервисов с демоверсиями заданий растет
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Текст: Андрей Константинов
Школьники Бурятии на 120% увеличили активность в онлайн-подготовке ЕГЭ и ОГЭ
Фото: предоставлено компанией МегаФон
Все больше учеников по всей стране готовятся онлайн к ЕГЭ и ОГЭ — число пользователей сервисов и приложений для подготовки к обязательным экзаменам с января по первые две недели мая выросло на 39% относительно прошлого года, выяснили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

Аналитики исследовали крупнейшие сайты и приложения, которые помогают школьникам готовиться к ЕГЭ и ОГЭ. Речь о сервисах с демоверсиями заданий, пробными вариантами по разным предметам и профильных онлайн-школах для подготовки к обязательным экзаменам. 

Аудитория таких сервисов растет: с начала 2025 года на них заходили на 39% пользователей больше, чем в прошлом году. Увеличивается и активность в Бурятии: в уже завершившемся учебном году на сайты для подготовки к экзаменам заходили на 120% чаще относительно учебного года 2023-2024. И за это же время они потратили почти в три раза больше трафика.

Среди тех, кто готовится к экзаменам онлайн, оказалось больше девушек — они составили 69% аудитории таких сайтов. При этом прирост количества юношей с прошлого года на площадках по онлайн-подготовке к ЕГЭ на 27% больше, чем у девушек.

Как показал анализ активности на сайтах для подготовки к экзаменам с 2023-го по 2025 год, летом школьники Бурятии практически не вспоминают об экзаменах — в июле и августе традиционно наблюдается резкое снижение числа пользователей образовательных сайтов. В прошлом учебном году дети активно начинали готовиться с февраля, а в этом году – с сентября.

Активнее всего к экзаменам онлайн готовятся школьники из Магадана, Салехарда, Биробиджана, Грозного и Пскова — эти города лидируют по среднему трафику, который пользователи тратили на образовательных ресурсах.

Аналитики МегаФона добавили, что ребята взяли передышку в учебе на майских праздниках. После длинных выходных, школьники Бурятии сделали марш-бросок и до самых экзаменов навёрстывали упущенное. Для сравнения: объём трафика в первые 11 дней мая был в 2 раза меньше, чем в последующий аналогичный период. При этом, за весь месяц пик посещения сайтов по ЕГЭ и ОГЭ случился в конце месяца, когда школьники начали сдавать экзамены. Отмечается, что в будни школьники готовились более интенсивно, а в выходные дни давали себе немного отдохнуть.
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