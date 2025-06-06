Общество 06.06.2025 в 11:53

В Улан-Удэ катавшегося в трамвае пса приютили кинологи

Возможно, у собаки найдется хозяин
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ катавшегося в трамвае пса приютили кинологи
Овчарку, которая несколько часов ездила сегодня в трамвае №8 в Улан-Удэ, забрали к себе на время кинологи из Бурятского аграрного колледжа. Об этом сообщили в МУП «Управление трамвая».

«Друзья, многие уже видели в соцсетях собаку. Она проездила в трамвае до 10:40, пока вагон не заехал на обед в депо. Пока каталась, кондуктор поила ее водой. В депо мы также дали воды и пытались покормить, но она не захотела. Надеемся, что найдутся хозяева или овчарка приобретет новый дом с добрыми сердцами», - рассказали на предприятии.

Видео с катавшейся в трамвае овчаркой ранее распространил телеграм-канал «Весь Улан-Удэ». Собака «села» в вагон на Элеваторе и проехала несколько кругов.


Сообщалось, что пес был абсолютно неагрессивен. Он лег в проходе вагона и спокойно позволял кондуктору через себя перешагивать. 

Фото: МУП «Управление трамвая», ТК «Весь Улан-Удэ»
Теги
собака

Все новости

В Бурятии прижучили двух велосипедных воров
06.06.2025 в 12:22
У жителя Бурятии изъяли почти тонну нефрита
06.06.2025 в 12:22
В Улан-Удэ катавшегося в трамвае пса приютили кинологи
06.06.2025 в 11:53
Школьники Бурятии на 120% увеличили активность в онлайн-подготовке ЕГЭ и ОГЭ
06.06.2025 в 11:42
В Бурятии пошёл тренд на убийство жен
06.06.2025 в 11:41
Команда Бурятского филиала «Ростелекома» стала победителем на спартакиаде работников связи
06.06.2025 в 11:24
Брошенный окурок обошелся жителю Бурятии в 800 тысяч рублей
06.06.2025 в 10:22
Тропа заповедника Бурятии утонула в цветках рододендрона
06.06.2025 в 10:14
В Бурятии сбили трехлетнюю девочку
06.06.2025 в 09:51
Улан-удэнец открестился от мошенников благодаря своей дочери
06.06.2025 в 09:49
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 июня

Читайте также
В Бурятии прижучили двух велосипедных воров
Краденое удалось вернуть хозяевам не в полном объеме
06.06.2025 в 12:22
Школьники Бурятии на 120% увеличили активность в онлайн-подготовке ЕГЭ и ОГЭ
Аудитория сервисов с демоверсиями заданий растет
06.06.2025 в 11:42
Команда Бурятского филиала «Ростелекома» стала победителем на спартакиаде работников связи
Все победители получили дипломы, кубки, медали и ценные призы
06.06.2025 в 11:24
Брошенный окурок обошелся жителю Бурятии в 800 тысяч рублей
С виновника лесного пожара взыскали затраты на его тушение
06.06.2025 в 10:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru