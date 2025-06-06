В Улан-Удэ катавшегося в трамвае пса приютили кинологи

Видео с катавшейся в трамвае овчаркой ранее распространил телеграм-канал «Весь Улан-Удэ». Собака «села» в вагон на Элеваторе и проехала несколько кругов.











Овчарку, которая несколько часов ездила сегодня в трамвае №8 в Улан-Удэ, забрали к себе на время кинологи из Бурятского аграрного колледжа. Об этом сообщили в МУП «Управление трамвая».«Друзья, многие уже видели в соцсетях собаку. Она проездила в трамвае до 10:40, пока вагон не заехал на обед в депо. Пока каталась, кондуктор поила ее водой. В депо мы также дали воды и пытались покормить, но она не захотела. Надеемся, что найдутся хозяева или овчарка приобретет новый дом с добрыми сердцами», - рассказали на предприятии.Сообщалось, что пес был абсолютно неагрессивен. Он лег в проходе вагона и спокойно позволял кондуктору через себя перешагивать.Фото: МУП «Управление трамвая», ТК «Весь Улан-Удэ»