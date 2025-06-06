В Бурятии прижучили двух велосипедных воров

Сотрудники полиции успешно раскрыли кражи велосипедов из подъездов жилых домов в Улан-Удэ. По подозрению в хищении имущества были задержали 39-и и 20-летний жители столицы Бурятии и Кабанского района.

41-летняя местная жительница обнаружила пропажу после того, как оставила велосипед на лестничной площадке седьмого этажа жилого дома по улице Ключевская, не пристегнув его тросовым замком. Ущерб она оценила в 10 тысяч рублей. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 39-летнего нигде неработающего горожанина. Мужчина украл его с целью дальнейшей продажи. Похищенное он уже вернул хозяйке.

- Невнимательно отнеслась к сохранению собственного имущества и жительница Кабанского района. В подъезде своего дома женщина оставила без присмотра велосипед, который также стал легкой добычей вора. Ущерб составил 25 тысяч рублей. Задержанный 20-летний односельчанин успел продать похищенное, а деньги потратить на собственные нужды. По данным фактам возбуждены уголовные дела, - рассказали в полиции республики.

Фото: loon.site