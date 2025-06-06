Общество 06.06.2025 в 14:03

Жителям Бурятии придется доплатить за экологию

Утильсбор с упаковок продуктов питания по подорожает на 4%
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Текст: Иван Иванов
Жителям Бурятии придется доплатить за экологию
Фото: архив «Номер один»
Минприроды РФ подготовило проект постановления, предусматривающий значительное увеличение экологического сбора почти на все виды товаров в следующем году. Из-за этого в России может подорожать широкий ассортимент продукции — от одежды и техники до молока. Деньги необходимы для сбалансирования бюджета.

Как сообщил «Коммерсант», в Минприроды РФ запланировали повышение в 2,7–17,6 раза ставок экосбора для 35 видов упаковки, включая изделия из пластика, металла и стекла. Участники рынка считают для некоторых видов упаковки столь резкое повышение неоправданным и ожидают ускорения роста цен на продукты. Но некоторые эксперты называют индексацию эффективным способом стимулировать развитие переработки.

Например, согласно предложению, ставка для одежды и текстильных изделий составит 89,2 тыс. руб. за тонну (рост примерно в 4,5 раза); для батарей и аккумуляторов — 169,8 тыс. руб. (в 3–3,5 раза); для изделий из пластмассы — 23,8 тыс. руб. (в 4 раза); для различных видов упаковки — от 6,7 тыс. до 89,2 тыс. руб., в зависимости от материала (в среднем рост более чем в 4 раза).

Власти объясняют эту меру заботой об экологии, однако бизнес считает, что основная цель — пополнение бюджета. «В себестоимости производства самого социально значимого продукта — питьевого молока — дополнительный вклад экологического сбора из-за упаковки составит 3–4%», — заявили в Национальном союзе производителей молока.
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