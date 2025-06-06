Общество 06.06.2025 в 14:16

В Бурятии продавали опасные пельмени

Они содержали бактерию, вызывающую тяжелое заболевание
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии продавали опасные пельмени
Фото: архив «Номер один»
В продуктовых магазинах Бурятии продавались пельмени от новосибирского производителя «Сибирский Гурман-Новосибирск», содержащие бактерии Listeria monocytogenes. Эти микроорганизмы вызывают листериоз – тяжелое заболевание, которое может закончиться летальным исходом. Такую информацию озвучили сегодня в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Специалисты ведомства установили, что опасная продукция - пельмени «Фирменный рецепт» торговой марки «Для любимых мужчин» - поступала в республику с 28 февраля по 19 мая в адрес 20 хозяйствующих субъектов. Её общий вес составил 475 кг.

Как сообщили в Россельхознадрозе, сейчас продолжается работа по возврату, изъятию и уничтожению остатков некачественной продукции.
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