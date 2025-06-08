Новый оборот в деле по Онохою

ФГАУ «Центральное управление жилищно-социальной инфраструктуры (комплекса)» Министерства обороны Российской Федерации не смогло добиться отмены решения суда, согласно которому оно должно выплатить бурятскому предпринимателю более 5 млн рублей.Напомним, скандал возник вокруг «военного» жилфонда в п. Онохой Заиграевского района Бурятии. Именно там некий предприниматель осуществлял свою деятельность по содержанию и текущему ремонту жилья. По подсчетам управляющей компании, ФГАУ «Росжилкомплекс» задолжало оплату более чем за год работы.Стоит отметить, что «управляшка» стала отвечать за дома постольку-поскольку - за несколько дней до начала специальной военной операции в 2022 году администрация МО ГП «Поселок Онохой» выпустила соответствующее распоряжение. Исполняя его, фирма с 1 марта 2022 года приступила к обслуживанию «военного» жилфонда.Затем управляющая компания и минобороновская структура подписали между собой договор (в том числе установили стоимость оказываемых услуг - 18 рублей за квадратный метр общей площади. - Прим. ред.). Помимо всего прочего, они также согласовали перечень мест, за содержание которых отвечал предприниматель в сфере ЖКХ. Но, увы, далее возникли такие противоречия, что «управляшке» пришлось обратиться в суд.Предприниматель доказал суду первой инстанции, что имеет право на получение упомянутой суммы. «Истец представил ведомости начислений по каждому месяцу по каждому спорному помещению», - отметила тогда Фемида, полностью удовлетворяя исковые требования.Не удержав первый рубеж юридической обороны, милитари-«жилищники» продолжили вести свою «онохойскую» кампанию - подали апелляционную жалобу. Именно по ней недавно вынесен вердикт суда второй инстанции.- При апелляционном производстве судебная коллегия приходит к выводу о том, что доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения иного судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем они признаются несостоятельными, - пригвоздили жалобщиков.Невозможно не обратить внимание на то, что вердикт второй инстанции оказался для минобороновского учреждения немного лучше того, который вынесен судом первой инстанции. Правда улучшение оказалось смехотворно лилипутским. Сумму, которую «управляшка» должна получить за свою работу на домах, суд оставил без изменения. Но зато размер госпошлины, также взысканной с минобороновского учреждения, стал меньше.Поясним, при подаче 5-миллионного иска управляющая компания уплатила госпошлину в 48 657 рублей. Когда ответчик проиграл в первой инстанции, суд постановил, что тот должен выплатить предпринимателю и 5 млн, и сумму госпошлины. Но вторая инстанция, присмотревшись внимательнее, обнаружила, что последняя должна была составлять 48 060 рублей.Исходя из представлений о справедливости, апелляционная инстанция постановила, что военная структура должна отдать предпринимателю только 48 060 рублей пошлины. То есть вердикт был смягчен практически на 600 рублей. Излишне уплаченные несколько сотен «управляшке» вернут из федерального бюджета.Таким образом, подача апелляции не была напрасной, принесла минобороновским «жилищникам» экономию. Сопоставить ее можно с ценой килограмма кураги в уличном фруктово-овощном павильоне. Наверное, представители ФГАУ «Центральное управление жилищно-социальной инфраструктуры (комплекса)» Министерства обороны Российской Федерации сейчас гордятся собой.После решения апелляционной инстанции предприниматель, полагаем, может надеяться на скорое поступление денег. Они хоть и обесценились из-за инфляции, но пока все равно являются приличной суммой. «Управляшка» уже подала заявление о выдаче исполнительного листа. Рассмотрение онохойского дела заняло аж целый год, один месяц и два дня.Не исключено, что минобороновские станут «воевать» до конца и подадут жалобу в третью инстанцию.