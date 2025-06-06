Общество 06.06.2025 в 15:18

Коммунальщик из Улан-Удэ отправился в отпуск на самодельном плоту

О его приключениях рассказали в местном «Водоканале»
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Текст: Елена Кокорина
Коммунальщик из Улан-Удэ отправился в отпуск на самодельном плоту

Сотрудник МУП «Водоканал» Николай Савельев решил не просто провести отпуск, а устроить настоящую одиссею. Он собственноручно смастерил плот и отправился в захватывающее 10-дневное путешествие по живописной реке Хилок.

- Его маршрут — это настоящая палитра сибирской природы, ведущая от посёлка Малита в Читинской области до живописного села Подлопатки в Бурятии. Каждое мгновение здесь наполняется магией: горные пейзажи завораживают, кристально чистая вода манит к себе, а уникальная флора и фауна создают ощущение, что ты попал в другой мир, - рассказывают в «Водоканале» о своем коллеге.

Сослуживцы горды тем, что Николай не только ответственно работает, но и переносит дух приключений в каждый аспект своей жизни. Вместе с тем они желают ему удачи, вдохновения во время путешествия.

Фото: МУП «Водоканал»

 

 

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