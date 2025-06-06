Генпрокурор Краснов приехал в Читу

Из-за нехватки средств в бюджете Забайкальского края местные власти были вынуждены отменить региональные выплаты родственникам погибших участников спецоперации.

Генпрокурор России Игорь Краснов, приехавший в Читу, поручил прокурору Забайкальского края оперативно разобраться с вопросом восстановления ранее отмененной единовременной выплаты членам семей погибших участников СВО. Об этом сообщает «РИА-Новости».

"Помощь семьям участников специальной военной операции - первоначальная задача государства. В этом смысле мне понять отмену ранее действовавшей помощи очень сложно. Считаю это проявлением формализма и бездушием", - сказал Краснов в ходе личного приема граждан в Чите.

К генпрокурору обратилась вдова участника СВО, которая не получила региональную выплату, действие которой было приостановлено в 2025 году.

Краснов отметил, что в Забайкалье многие семьи участников спецоперации столкнулись с этой проблемой.

Дефицит бюджета Забайкальского края на 2025 год, согласно принятому Закону о бюджете, составляет 8,7 миллиарда рублей. Доходы – 139,5 миллиарда рублей, расходы – 148,2 миллиарда рублей.

Край испытывает серьезную бюджетную несбалансированность. Собираемые налоги падают, расходы растут, дефицит нарастает.

Фото: Генпрокуратура РФ