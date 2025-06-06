Сотрудница колонии строгого режима первой пришла на помощь сбитой машиной улан-удэнке

Сотрудница исправительной колонии строгого режима № 8 оказала первую помощь женщине, пострадавшей в ДТП. Старший инспектор отдела кадров и капитан внутренней службы Юлия Шевлякова возвращалась с работы домой и стала свидетельницей ДТП. Оно произошло на пешеходном переходе в п. Восточный 23 мая 2025 года.

- Юлия Дмитриевна подошла к пострадавшей, осмотрела женщину на наличие видимых повреждений, укутала её подручными средствами, чтобы предотвратить переохлаждение, и до приезда скорой помощи контролировала её пульс и дыхание. Когда медики прибыли, сотрудница УИС помогла перенести пострадавшую в машину скорой помощи. Кроме того, она связалась с мужем женщины по телефону, объяснила ситуацию и вызвала его на место происшествия, - рассказали о своей коллеге в УФСИН республики.

Родственники пострадавшей выразили ей искреннюю благодарность за своевременную помощь. В настоящее время женщина находится на лечении в травматологическом отделении Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко с переломами различной степени тяжести.

Сама же Юлия Шевлякова считает, что «помогать людям и не оставаться в стороне, особенно когда речь идет о жизни и здоровье человека – это долг каждого из нас. Такая ситуация может произойти с любым, и мы не должны проходить мимо».

Фото: УФСИН по РБ