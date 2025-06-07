Общество 07.06.2025 в 08:43
«Неделю ничего не делали, а у дочки начался некроз»
Жительница Новосибирска подала в суд на роддом, где у ее ребенка начался сепсис
Текст: КП-Новосибирск
Мать новорожденной, у которой начался сепсис в новосибирском роддоме, добилась возбуждения уголовного дела. Как сообщает КП-Новосибирск, женщину положили в больницу на 37-й неделе беременности. Со слов сибирячки, медиков смущал маленький живот у роженицы.
- Врачи изначально настаивали на естественных родах, но показатели у дочки ухудшались, мне сделали экстренное кесарево сечение. Дочка родилась весом 1 килограмм 900 грамм. Несколько дней она провела в реанимации, — рассказала КП-Новосибирск Елена, мама девочки.
Женщина заметила, что ребенок обильно срыгивает после кормления, а позже в подгузнике появилась кровь. Девочку забрали на обследование и обнаружили инфекцию. Ее перевели в областную больницу и там 6 раз прооперировали. У младенца обнаружили врожденную аномалию кишечника.
- Как я поняла, это можно было увидеть до моих родов. Я бы родила, а дочку бы сразу прооперировали. Из-за того, что неделю никто ничего не делал, ткани в кишечнике отмирали, поэтому развилась инфекция. Заражение крови тоже было. В итоге дочке провели 6 операций, она два месяца лежала в реанимации. В выписке сказано, что был некроз и, как осложнение, септический шок, — объяснила женщина.
Страховая также обнаружила ошибки в действиях врачей. Елена обратилась в СК и добилась возбуждения уголовного дела по статье «Халатность». Елену признали потерпевшей. Расследованием занимается первый отдел по расследованию особо важных дел.
Кроме того, мама девочки подала иск в суд в гражданском порядке. Она хочет взыскать с врачей компенсацию морального и материального вреда. В ближайшее время суд будет изучать документы и знакомиться со всеми результатами проверок.
- Врачи изначально настаивали на естественных родах, но показатели у дочки ухудшались, мне сделали экстренное кесарево сечение. Дочка родилась весом 1 килограмм 900 грамм. Несколько дней она провела в реанимации, — рассказала КП-Новосибирск Елена, мама девочки.
Женщина заметила, что ребенок обильно срыгивает после кормления, а позже в подгузнике появилась кровь. Девочку забрали на обследование и обнаружили инфекцию. Ее перевели в областную больницу и там 6 раз прооперировали. У младенца обнаружили врожденную аномалию кишечника.
- Как я поняла, это можно было увидеть до моих родов. Я бы родила, а дочку бы сразу прооперировали. Из-за того, что неделю никто ничего не делал, ткани в кишечнике отмирали, поэтому развилась инфекция. Заражение крови тоже было. В итоге дочке провели 6 операций, она два месяца лежала в реанимации. В выписке сказано, что был некроз и, как осложнение, септический шок, — объяснила женщина.
Страховая также обнаружила ошибки в действиях врачей. Елена обратилась в СК и добилась возбуждения уголовного дела по статье «Халатность». Елену признали потерпевшей. Расследованием занимается первый отдел по расследованию особо важных дел.
Кроме того, мама девочки подала иск в суд в гражданском порядке. Она хочет взыскать с врачей компенсацию морального и материального вреда. В ближайшее время суд будет изучать документы и знакомиться со всеми результатами проверок.
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