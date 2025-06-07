Почему на маркетплейсах дешевле айфоны?

Владелец сети DNS (магазинов цифровой и бытовой техники) Дмитрий Алексеев пожаловался на низкую стоимость iPhone на маркетплейсах. По его словам эти телефоны ввозятся «в серую», мимо таможни.Как сообщает «Федералпресс», он проанализировал стоимость смартфонов на российском рынке. Так, IPhone 16 (128 ГБ) демонстрирует существенный разброс стоимости: в крупных сетях аппарат он стоит 78–79 тысяч рублей, тогда как у отдельных ИП на маркетплейсах цена опускается до 61–62 тысяч.«Ну вот как можно объяснить такую разницу в цене? Возможно, у этих ИП есть какие-то особые связи с компанией Apple, и они получают эксклюзивные условия по закупкам, гораздо более выгодные, чем у лидеров российского рынка бытовой техники и электроники? Оставим эту версию как малореальную», – пишет он в своем телеграмм-канале.Алексеев отметил, что крупные розничные сети продают iPhone с минимальной наценкой, которая в лучшем случае покрывает себестоимость устройств. А дальнейшее снижение цен для крупных игроков невозможно без ущерба для бизнеса. При этом на маркетплейсах представлены сотни предложений от индивидуальных предпринимателей, которые продают те же модели iPhone на 15–20 % дешевле. Он обратил внимание, что большинство таких продавцов зарегистрированы на Северном Кавказе.Он пояснил, что ключевое отличие между крупными ритейлерами и ИП кроется в налоговых режимах. Крупные сети, работающие на общей системе налогообложения, обязаны полностью документировать цепочку поставок и уплачивать НДС на каждом этапе. При этом отсутствие подтверждения легального ввоза товара грозит им дополнительными 20% налога и штрафами.В то же время индивидуальные предприниматели на специальных налоговых режимах освобождены от необходимости предоставлять в налоговую «книгу покупок». Это позволяет им избежать уплаты таможенных платежей, НДС и других сопутствующих сборов, что и объясняет значительную разницу в конечной цене на одну и ту же продукцию.Как отмечает Алексеев, маркетплейсы создали систему доставки контрабандного товара по всей стране. «Сейчас уже более 30%, а может, и 50% iPhone попадает в страну мимо таможни», — утверждает предприниматель.