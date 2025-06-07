Ипотечные ставки пошли вниз

С 10 июня Сбербанк планирует понизить процентные ставки по потребительским кредитам на 2 процентных пункта (п.п.), а по рыночной ипотеке - на 2-3,5 п.п. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.В компании пояснили, что снижение ключевой ставки Центробанка создало условия для корректировки ставок по розничным продуктам. В связи с этим принято решение о пересмотре условий: с 10 июня понижаются ставки по рыночной ипотеке в пределах от 2 до 3,5 п.п., а также на 2 п.п. по потребительским кредитам.В понедельник ожидается снижение ипотечных ставок и у других банков.Сегодня в республике рыночные ипотечные ставки составляют от 25,5%, а полная стоимость кредита (ПСК), которая включает в себя полные затраты заемщика на обслуживание, в том числе комиссии и расходы на страховку – до 29,5% годовых. Брать кредиты по таким запредельно высоким ставкам не имеет никакого экономического смысла. Поэтому банки заинтересованы вернуть их на более-менее нормальный уровень.