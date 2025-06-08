Одна коробка продуктов позволяла семье прожить целый месяц

В материале портала «Чита.ру» рассказана история об уже полузабытом вкладе «самураев» в смягчение условий экономического кризиса для тысяч семей Забайкальского края в период краха СССР и перехода России к рыночной экономике.

Напомним, что Советский Союз в конце своего существования не смог преодолеть кризис перепроизводства не имевшей спроса выпускаемой продукции. СССР оказался в долгах, а падение цен на нефть привело к тому, что денег в казне не стало. Возник жуткий дефицит продовольствия, а затем многократно выросли цены, в результате чего нормальное питание для многих социально незащищенных категорий стало недоступным.

Первый раз продовольственную помощь из Японии забайкальцы увидели в 1991 году: это был локальный подарок многодетным и малообеспеченным семьям - по четыре консервные банки сардин в томатном соусе на каждого получателя. Японская правительственная делегация тогда прибыла в Читу с единственной целью - получить объективное представление о жизненном уровне забайкальцев, выяснить, как распределяется гуманитарная помощь, и определить ее масштабы на ближайшее будущее. Заодно гости посетили тех, кто пострадал от наводнения летом того года. Несмотря на традиционную японскую сдержанность, они не смогли сдержать слез, признавшись, что видели подобное лишь в слаборазвитых странах Африки и Латинской Америки, и уж никак не ожидали увидеть в великой соседней стране.

Помощь от японцев стала набирать обороты через год: 27 марта 1992-го в Читинском аэропорту приземлился Ту-154, груженный продовольствием. Японская сторона не только собрала, но и оплатила воздушные перевозки груза в Читу и другие города Дальнего Востока. Забайкальцам предназначалось 13 тонн сухого молока, упакованного в 1 740 коробок по 10,5 кг каждая. Из них 3 тонны отправлялись в детские дома, 2 тонны распределял местный Красный Крест, остальное раздавало наиболее нуждающимся пенсионерам управление социальной защиты. Контролировал маршрутизацию груза прибывший в регион представитель японского Красного Креста Сакаэ Саито.

Уже в марте стало ясно, что японцы выполняют свою гуманитарную миссию четко, по-деловому и с серьезным взглядом на перспективу. В мае на станцию Чита I прибыл состав из 33 контейнеров с продовольствием. В них было 42,6 тонны детской молочной смеси, поступавшей в распоряжение облздрава, 160 тонн индивидуальных продовольственных и 181,5 тонны групповых посылок. Помощь отправлялась в восемь домов-интернатов.



В мае-июне 1993 года в Читинской области началась так называемая монетаризация (в последующие годы - монетизация). Такое обозначение получил процесс быстрой распродажи импортных товаров по ценам ниже рыночных, средства от выручки при этом шли на реализацию социальных программ. Первый груз весом 505 тонн из Страны восходящего солнца под четким контролем иностранных наблюдателей начали реализовывать в магазинах Читы. Среди продуктов были: сгущенное молоко по 250 рублей за банку, компоты по 150-170 рублей, лапша по 50 рублей за пачку, растительное масло по 1 000 рублей за 1,5 кг. Все это продавалось в традиционном белом пакете с дарственной надписью и японским флагом. В ходе реализации предполагалось выручить 283 миллиона рублей, часть которых уходила на плату за хранение продуктов на хладокомбинате и представителям торговли, еще четверть, по условиям меморандума, - в адрес российского правительства на нужды других областей, в забайкальском же фонде социальной поддержки оставалось 170 млн рублей.

Кроме того, помощь от других государств не могла продолжаться бесконечно. Тогда же представители делегации японского Красного Креста во главе с директором отдела международной помощи Харуо Такедой подчеркнули: «Россия - очень большая страна и не относится к числу развивающихся государств. Она лишь переживает временный кризис и должна быстрее из него выходить».

Так и произошло. В 90-е годы Россия начала реформы, а в «нулевые» цены на энергоносители резко пошли вверх, обеспечив стране сверхдоходы. Благодаря нефтедолларам и развитию новых гражданских отраслей экономики произошел не имеющий аналогов в российской истории скачок от массовой бедности к материальному благополучию.

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