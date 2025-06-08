В иркутском аэропорту запускают новый терминал

Аэропорт Иркутска планирует открыть новый терминал для прилета 11 июня, сообщила иркутский девелопер Ольга Иванова.

В пресс-службе аэропорта Иркутска подтвердили дату запуска нового терминала.

- Одноэтажное каркасное здание общей площадью 2,6 тыс. к. м. включает просторную зону выдачи багажа (около 1 000 квадратных метров), две ленты для получения багажа и зону ожидания на 350 мест для трансферных пассажиров. Также в терминале предусмотрены удобные зоны прибытия, встречи и ожидания, - поделились подробностями нового объекта в пресс-службе аэропорта.

Как сообщает «Ирсити.ру», новый терминал иркутского аэропорта - это модульное здание сборно-разборного типа. Его активно возводили в течение 2024 года. Подрядчиком выступила иркутская компания «БайкалСтройКомплекс». Стоимость работ оценили в 585 млн рублей. На месте багажной зоны в старом терминале откроют новые стойки регистрации, и он будет работать исключительно на вылет.

Фото: «Номер один»