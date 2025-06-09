Клубника: как правильно выбрать?

Вопрос: «На что обратить внимание при покупке клубники?»

Ольга Т., г. Улан-Удэ

Отвечает Ромпотребнадзор:

- При покупке важно обратить внимание на несколько ключевых характеристик:

1. Внешний вид: ягоды должны быть сухими, без признаков гниения, однородного насыщенного цвета, с зелеными и крепкими листьями.

2. Текстура: поверхность ягод должна быть эластичной, гладкой и блестящей, без видимых повреждений.

3. Запах: спелые плоды излучают насыщенный ягодный аромат.

Помните, если между листьями и плодом есть расстояние, то ягода будет сладкой. Если его нет, то, вероятно, клубника окажется кислой. А от покупки мягкой клубники с пятнами и влажной поверхностью лучше отказаться, так как такие плоды могут оказаться испорченными. Сухие ягоды, без аромата, с пожелтевшими листьями также лучше не приобретать.

Перед употреблением клубники ее обязательно нужно тщательно промывать. При этом делать это нужно именно перед тем, как съесть ягоду. В противном случае она быстрее испортится.