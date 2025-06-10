Вопрос: «Правда ли, что в новом учебном году обществознание уберут в 6 -7-х классах?»

Дугар Очирович Ц.

Да, это действительно так. По заявлению Минпросвещения с 1 сентября 2025 года из школьной программы 6-7-х классов уберут уроки обществознания. А с 1 сентября 2026-го этот предмет перестанут изучать восьмиклассники.

По мнение экспертов, содержание предмета в 6-7-х классах было слишком растянуто, некоторые темы при этом пересекались с темами из курса истории, были повторы.

В ведомстве уточнили, что переход на новые программы по обществознанию будет происходить постепенно. Он растянется на два года. При этом ученики 9-11-х классов продолжат изучать обществознание.