Компенсация за задержку рейса

Вопрос: «Как получить компенсацию от страховой компании за задержку рейса?»

Из-за участившихся задержек и отмен рейсов страховые компании упростили оформление выплат.

Размер компенсации:

- за задержку рейса: от 800 до 3 000 руб. за час (максимум — за 8 часов);

- за отмену рейса: выплата как за 8 часов задержки;

- за опоздание на стыковочный рейс: возмещение стоимости неиспользованного билета.

Документы, необходимые для оформления компенсации:

- фото паспорта;

- фото посадочного талона или данных о рейсе;

- номера счёта для перевода.

Некоторые страховые автоматически отслеживают задержки и сами присылают SMS с инструкциями. Автоматические выплаты – если рейс задержан дольше установленного лимита (обычно 4 часа), деньги приходят на карту без заявлений.

Простое оформление – достаточно перейти по ссылке из SMS и подтвердить данные. Без справок – причина задержки (даже запрет полётов) не влияет на выплату.

Страховка доступна при покупке билетов на сайтах авиакомпаний и в агрегаторах. Важно знать, что страховка не отменяет право на возврат билета, а дополняет его.