Сбор персональных данных в школе

Вопрос: «В школе проводят сбор персональных данных родителей (паспорта и СНИЛС). Чем это обосновано? И насколько законно?»

Татьяна

Отвечает Комитет по образованию г. Улан-Удэ:

- Сбор, хранение и обработку персональных данных регулирует Федеральный закон 152-ФЗ «О персональных данных». Школа имеет право запрашивать у учеников и их родителей определенную информацию, так как она — оператор персональных данных. Школа может запросить документы, например, для приема ребенка на обучение или документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и компенсации по определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота, ребенок из многодетной семьи и тому подобное). Для сдачи экзаменов школе необходимы документы, чтобы внести данные ученика в государственную информационную систему.

Предоставлять запрашиваемые сведения или нет, решают родители и опекуны — добровольно.

В Приказе Минпросвещения России от 2 сентября 2020 г. №458 указан перечень документов, которые необходимо предоставить родителям при зачислении ребенка в школу.

Когда школьнику исполняется 14 лет, таким документом является паспорт. А при переходе в десятый класс — оригинал аттестата об основном общем образовании.

За все персональные данные, собранные с учеников и родителей, школа несет ответственность.

В перечень документов, которые составляют личное дело ученика, СНИЛС не входит, а значит, предоставлять его или нет — добровольное решение родителей (законных представителей) учащихся.

Однако, по СНИЛС родители и школьник получают доступ к электронному журналу, получают информацию о мерах социальной поддержки, оказываемой школьнику при организации льготного бесплатного горячего питания. Без предоставления данных СНИЛСА ребенок не сможет пройти итоговую аттестацию (ОГЭ, ЕГЭ).